Фридриха Мерца утвердили главой партии Меркель

Немецкий политик Фридрих Мерц официально утвержден новым председателем Христианско-демократического союза (ХДС), за него проголосовали 94% делегатов съезда, который проходит в субботу.
Мерца изначально выбрали будущим лидером еще в середине декабря — за него проголосовали 62,1% из примерно 400 тыс. членов ХДС. Сегодня он утвержден официально — в соответствии с уставом партии для этого был необходим партийный съезд.
Всего в съезде, который проходит в смешанном формате, приняли участие 983 делегата. «За» проголосовали 915, 16 воздержались.
Новый председатель сменил на этом посту Армина Лашета, который не смог привести ХДС к победе на прошлогодних выборах в Бундестаг. Показав худший результат в своей истории — 24,1% — консерваторы ушли в оппозицию, а партии потребовалось новое руководство. Правительство ФРГ в итоге сформировали социал-демократы, «зеленые» и либералы.
Мерц неожиданно для наблюдателей вернулся в немецкую политику в конце 2018 года — он выставил тогда свою кандидатуру на пост лидера ХДС, но в декабре того же года проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Затем он снова попытал счастья, но уступил Армину Лашету. Председателем ХДС он стал с третьей попытки.
Мерца называют полным антиподом экс-канцлера Ангелы Меркель, из-за разногласий с которой он временно уходил из политики. В пятницу журнал Der Spiegel сообщил, что Мерц разослал приглашения на мероприятие, посвященное его избранию, и Меркель якобы отклонила это приглашение.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016