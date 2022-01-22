Фридриха Мерца утвердили главой партии Меркель

Немецкий политик Фридрих Мерц официально утвержден новым председателем Христианско-демократического союза (ХДС), за него проголосовали 94% делегатов съезда, который проходит в субботу.

Мерца изначально выбрали будущим лидером еще в середине декабря — за него проголосовали 62,1% из примерно 400 тыс. членов ХДС. Сегодня он утвержден официально — в соответствии с уставом партии для этого был необходим партийный съезд.

Всего в съезде, который проходит в смешанном формате, приняли участие 983 делегата. «За» проголосовали 915, 16 воздержались.

Новый председатель сменил на этом посту Армина Лашета, который не смог привести ХДС к победе на прошлогодних выборах в Бундестаг. Показав худший результат в своей истории — 24,1% — консерваторы ушли в оппозицию, а партии потребовалось новое руководство. Правительство ФРГ в итоге сформировали социал-демократы, «зеленые» и либералы.

Мерц неожиданно для наблюдателей вернулся в немецкую политику в конце 2018 года — он выставил тогда свою кандидатуру на пост лидера ХДС, но в декабре того же года проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Затем он снова попытал счастья, но уступил Армину Лашету. Председателем ХДС он стал с третьей попытки.

Мерца называют полным антиподом экс-канцлера Ангелы Меркель, из-за разногласий с которой он временно уходил из политики. В пятницу журнал Der Spiegel сообщил, что Мерц разослал приглашения на мероприятие, посвященное его избранию, и Меркель якобы отклонила это приглашение.