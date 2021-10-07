Лидер ХДС Лашет объявил о готовности уйти с поста главы партии

Председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет после проигрыша консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг объявил о возможности скорого ухода с занимаемого поста, передает телеканал n-tv.

По сообщению телеканала, соответствующее заявление Лашет сделал на заседании фракции ХДС/ХСС.

Подчеркивается, что Лашет готов оставаться на посту главы партии до тех пор, пока не будет определен его преемник на этой должности.

За блок ХДС/ХСС проголосовали 24,1% избирателей на прошедших выборах. При этом уровень поддержки ХДС/ХСС стал самым низким в истории.