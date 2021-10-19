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В Житомире усиливают карантинные ограничения

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В Житомире усиливают карантинные ограничения

Житомирская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) во время своего заседания во вторник приняла решение усилить карантинные ограничения в городе из-за стремительного увеличения числа заболевших коронавирусом граждан.

«Новая волна COVID, говорят врачи, гораздо сложнее, чем предыдущая В кислороде нуждаются больше людей, внезапно наступает тяжелая стадия течения болезни», — цитирует слова мэра города Сергея Сухомлина пресс-служба Житомирского горсовета.

Уточняется, что в связь с тем, что по всем показателям город приближается к «красной зоне» эпидопасности, комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин с 23 октября.

В частности, работа непродовольственных и продовольственных рынков, а также торговых центров разрешается только при условии нахождения на их территории посетителей с расчетом 1 человек на 10 кв. м. при заполненности торговой площади не более 50% с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров.

Рынки и ТЦ будут работать исключительно при наличии сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР тестов, сделанных не позднее чем за 72 часа (действующий на момент выхода на работу), для 100% работников субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в пределах рынка.

«Допуск посетителей и пребывания на рынке осуществлять только в респираторе или защитной маске. Руководители рынков должны обеспечить контролируемый вход и выход на рынок, а также несут ответственность за соблюдение масочного режима, количество посетителей и вакцинацию работников», — говорится в сообщении горсовета.

В нем уточняется, что работа заведений общественного питания в пределах территориальной общины разрешается с 06:00 до 23.00.

На таких же условиях будут работать продовольственные и непродовольственные магазины, супермаркеты, гипермаркеты, учреждений сферы услуг (парикмахерские и салоны красоты).

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Гостиницы и хостелы могут работать исключительно при наличии у всех сотрудников сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не позднее чем за 72 часа до выхода на работу.

«Ограничения не будут применяться в случае наличия у всего персонала и всех посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц до 18 лет, зеленых COVID сертификатов», — подчеркивают в горсовете.

Там уточняют, что в случае перехода Житомира в «красную зону» в городе смогут работать лишь банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины.

Житомир, коронавирус
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