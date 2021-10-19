Минздрав назвал процент невакцинированых среди тех, кто попал в больницу с коронавирусом

В Украине у 94,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не было ни одной дозы антиковидной вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Из 27 488 человек, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью в Украине с 11 по 17 октября 2021 года, 25 893 или 94,2% не получили ни одной дозы антиковидной вакцины, о чем свидетельствуют данные информационно-аналитической системы MedData», — говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что наиболее эффективно иммунитет вырабатывается после 2-й дозы вакцины, которую следует получить в течение рекомендованного интервала.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 15 579 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. С начала прививочной кампании привиты 8 065 762 человека, из них получили одну дозу — 8 065 760 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 573 564 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 635 480 прививок.