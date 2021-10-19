Минздрав назвал процент невакцинированых среди тех, кто попал в больницу с коронавирусом

В Украине у 94,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не было ни одной дозы антиковидной вакцины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Из 27 488 человек, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью в Украине с 11 по 17 октября 2021 года, 25 893 или 94,2% не получили ни одной дозы антиковидной вакцины, о чем свидетельствуют данные информационно-аналитической системы MedData», — говорится в сообщении.
В Минздраве напомнили, что наиболее эффективно иммунитет вырабатывается после 2-й дозы вакцины, которую следует получить в течение рекомендованного интервала.
Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 15 579 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. С начала прививочной кампании привиты 8 065 762 человека, из них получили одну дозу — 8 065 760 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 573 564 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 635 480 прививок.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016