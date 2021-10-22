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Новые антирекорды: в Украине 23 785 заболевших и более 600 смертей от COVID

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Новые антирекорды: в Украине 23 785 заболевших и более 600 смертей от COVID

В Украине впервые сообщили о более 23 тысячах новых случаях коронавируса и более 600 смертях. Это новые антирекорды.

По состоянию на 22 октября в стране 23 785 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения. Также за минувшие сутки 5 141 человек госпитализирован, 8 530 человек выздоровели, 614 - умерли от осложнений.

Днем ранее, 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 октября зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 725 385 человек, выздоровели – 2 361 365 человек, летальных случаев – 63 003.

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За минувшие сутки 269 666 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 184 107 человек, полностью иммунизированы – 85 559 человек.

С начала кампании вакцинации привито 8 557 659 человек, из них получили одну дозу – 8 557 657 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 829 174 человека. Всего сделана 15 386 831 прививка.

коронавирус
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