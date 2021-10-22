Хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 87% учителей

Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 87% учителей Украины, а полностью вакцинировано почти 60%, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

«87% работников учреждений общего среднего образования получили хотя бы одну дозу прививки. Полностью (двумя дозами) вакцинировано около 380 тыс. педагогов — или почти 60% от общего количества», — написал Шкарлет в Телеграм-канале.

По его словам, самый высокий уровень полной вакцинации демонстрируют следующие регионы: Луганская область — 80%; Харьковская — 78%; Киевская — 73%; Черкасская — 72%; Полтавская — 72%; Киев — 70%.

В то же время, большое количество невакцинированных педагогов остается в школах трех областей: Ровенской — 22,5%, Волынской — 19,6%, Ивано-Франковской — 18,5%.

Кроме того, министр сообщил, что по рекомендации Минобразования некоторые школы начали каникулы раньше, сегодня их количество составляет 5 790.

В частности, в регионах, попавших в «красную» зону, на каникулах или на дистанционном обучении находятся школы, не достигшие показателя вакцинации в 100%. Больше всего таких: в Запорожской области — 156 школ, Днепропетровской — 127, Донецкой — 113 школ.