Хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 87% учителей

Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 87% учителей Украины, а полностью вакцинировано почти 60%, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
«87% работников учреждений общего среднего образования получили хотя бы одну дозу прививки. Полностью (двумя дозами) вакцинировано около 380 тыс. педагогов — или почти 60% от общего количества», — написал Шкарлет в Телеграм-канале.
По его словам, самый высокий уровень полной вакцинации демонстрируют следующие регионы: Луганская область — 80%; Харьковская — 78%; Киевская — 73%; Черкасская — 72%; Полтавская — 72%; Киев — 70%.
В то же время, большое количество невакцинированных педагогов остается в школах трех областей: Ровенской — 22,5%, Волынской — 19,6%, Ивано-Франковской — 18,5%.
Кроме того, министр сообщил, что по рекомендации Минобразования некоторые школы начали каникулы раньше, сегодня их количество составляет 5 790.
В частности, в регионах, попавших в «красную» зону, на каникулах или на дистанционном обучении находятся школы, не достигшие показателя вакцинации в 100%. Больше всего таких: в Запорожской области — 156 школ, Днепропетровской — 127, Донецкой — 113 школ.
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