Вакцина Pfizer эффективна более чем на 90% при прививании детей

Исследование компании Pfizer показало, что вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет оказалась безопасной и на 90% эффективной, сообщает в пятницу Associated Press (AP).
AP передает, что в исследовании Pfizer участвовали более 2 тыс. детей в возрастной группе 5-11 лет, которым ввели либо две дозы плацебо, либо вакцину в низких дозах. Каждая доза составляла одну треть от количества, которое получают подростки и взрослые.
Кроме того, у детей обнаружили высокий уровень антител, такой же, как у подростков и взрослых.
Ожидается, что вакцинирование 28 млн детей начнется в начале ноября.
AP напоминает, что вакцинация Pfizer уже разрешена людям старше 12 лет. Врачи и родители ждут одобрения вакцинации для детей, чтобы сдержать рост заболеваемости COVID-19, и чтобы дети могли спокойно посещать школы.
Несмотря на то, что среди детей наблюдается меньшее количество заражений, чем среди взрослых, более 630 американцев младше 18 лет погибли от COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016