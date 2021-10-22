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Вакцина Pfizer эффективна более чем на 90% при прививании детей

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Вакцина Pfizer эффективна более чем на 90% при прививании детей

Исследование компании Pfizer показало, что вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет оказалась безопасной и на 90% эффективной, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

AP передает, что в исследовании Pfizer участвовали более 2 тыс. детей в возрастной группе 5-11 лет, которым ввели либо две дозы плацебо, либо вакцину в низких дозах. Каждая доза составляла одну треть от количества, которое получают подростки и взрослые.

Кроме того, у детей обнаружили высокий уровень антител, такой же, как у подростков и взрослых.

Ожидается, что вакцинирование 28 млн детей начнется в начале ноября.

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AP напоминает, что вакцинация Pfizer уже разрешена людям старше 12 лет. Врачи и родители ждут одобрения вакцинации для детей, чтобы сдержать рост заболеваемости COVID-19, и чтобы дети могли спокойно посещать школы.

Несмотря на то, что среди детей наблюдается меньшее количество заражений, чем среди взрослых, более 630 американцев младше 18 лет погибли от COVID-19.

Pfizer
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Пятница, 22 октября 2021
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