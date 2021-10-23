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Венедиктова пообещала быть беспощадной к тем, кто подделывает COVID-19-сертификаты

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Венедиктова пообещала быть беспощадной к тем, кто подделывает COVID-19-сертификаты

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Офис генпрокурора берет под личный контроль дела о поддельных сертификатах о вакцинации от коронавируса.

«Есть такие нарушения закона, которые почему-то кажутся мелкими, но в итоге приводят к непоправимому. Я говорю о тех негодяях, которые торгуют человеческими жизнями. Они, правда, уверовали в то, что продают всего-навсего бумажки — сертификаты о вакцинации. Но эти, как они наивно полагают, бумажки часто превращаются в свидетельства о смерти. Находятся и те, кто эту „кровавую макулатуру“ с удовольствием покупают, путешествуют потом по миру, заболевают, конечно, заражают детей и пожилых людей. Предупреждаю: от меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам — такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров», — написала Венедиктова в своем Facebook.

Генпрокурор также назвала фейковые сертификаты «игрой в рулетку с полным барабаном».

Как отметила Венедиктова, всего в 2021 году на основании собранных доказательств о подделке результатов тестов и документов о вакцинации 104 лицам уже сообщено о подозрении, в суд направлено 88 обвинительных актов.

«И это только начало», — добавила она.

Кроме того, она обратилась к людям, связанным с подделкой сертификатов, заявив, что они будут привлечены к уголовной ответственности: «Я сейчас обращаюсь к тем, кто так или иначе причастен к „индустрии“ и прошу остановиться, одуматься и все еще раз взвесить. Вас найдут и привлекут к уголовной ответственности. Я обещаю».

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Венедиктова напомнила, что ранее из-за использования поддельного международного COVID-19-сертификата бывшим народным депутатом Надеждой Савченко и ее сестрой Верой было начато уголовное производство. По ее словам, сестры Савченко от дачи показаний отказались на основании ст.63 Конституции Украины.

Ирина Венедиктова, Covid-сертификат
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