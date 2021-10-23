«Укрзализныця» откроет пункты вакцинации на ж/д вокзалах всех областных центров

«Укрзализныця» откроет пункты вакцинации против COVID-19 на железнодорожных вокзалах во всех областных центрах.
Как отмечается в сообщении на сайте компании в субботу, с 23 октября, помимо ранее открытых, начнут действовать пункты вакцинации на вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя.
С 25 октября пункты они начнут работать на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Ковеле, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах, Коростене и Раздельном.
«Путешествия должны быть безопасными. Совместно с Минздравом мы разворачиваем пункты вакцинации в ключевых транспортных хабах страны: вокзалах, аэропортах, автовокзалах, крупнейших почтовых отделениях. Пункты вакцинации уже действуют на 10 вокзалах, сегодня еще добавится Мариуполь и Ивано-Франковск, с понедельника откроется центр вакцинации в аэропорту «Борисполь», — цитируется в сообщении министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, за двое суток удалось обнаружить около 300 инфицированных лиц, которые намеревались сесть в поезд.
По словам и.о. члена правления «Укрзализныци» Александра Перцовского, пункты вакцинации, которые компания начала открывать на вокзалах с 21 октября, пользуются популярностью у населения.
«Ежедневно вокзалы принимают тысячи пассажиров, которые теперь могут получить прививку, не тратя дополнительное время на поездку в медучреждение. Так, по состоянию на сегодняшнее утро в наших пунктах сделано более 2 тыс. прививок. Кроме того, они удобны для жителей городов, ведь, как правило, вокзалы находятся в местах с удобной транспортной развязкой», — отметил он.
По словам Перцовского, в «Укрзализныце» сейчас уже вакцинировано 30% проводников, в ближайшее время эта цифра будет удвоена.
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