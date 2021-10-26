Facebook планирует перестроиться на молодежь

Компания Facebook в течение ближайших лет намерена перестроить свою работу с расчетом на молодую аудиторию, а не на людей более старшего поколения, сообщил ее генеральный директор Марк Цукерберг. Он заявил об этом после публикации финансовой отчетности компании за третий квартал 2021 года.
«Мы перепрофилируем наши команды, чтобы служить путеводной звездой для молодых людей, а не оптимизироваться к большему количеству пожилых»,— сказал Цукерберг во время звонка с инвесторами. По его словам, процесс займет «годы, а не месяцы».
Показатели Facebook по результатам третьего квартала оказались хуже прогнозов компании. Выручка выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $29 млрд, против ожидаемых $29,57 млн. Количество активных пользователей за месяц составило 2,91 млрд против ожидаемых 2,93 млрд.
Слова Цукерберга прозвучали на фоне публикаций «досье Facebook» — серии публикаций американских СМИ о внутренней работе по материалам утечки документов. Первоначально материалы публиковала газета The Wall Street Journal (WSJ), с 25 октября свои статьи начали публиковать Associated Press (AP), Reuters, The Washington Post и другие издания.
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