В «красный» уровень эпидопасности переводят 13 областей

В «красный» уровень эпидемической опасности по COVID-19 войдут 13 областей, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге во вторник.

«Сегодня в Ровенской и Николаевской областях введен „красный“ уровень эпидпасности. На ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в „красную“ зону еще пяти областей: Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской. Также „красный“ уровень остается на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областей. Это уже будет 13 областей в „красном“ уровне эпидпасности», — сказал он.

Ляшко напомнил, что по опыту весенней волны пандемии COVID-19 средний срок пребывания региона в «красной» зоне составлял 37 дней.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания COVID-19, 734 человека умерли.