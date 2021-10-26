В «красный» уровень эпидопасности переводят 13 областей

В «красный» уровень эпидемической опасности по COVID-19 войдут 13 областей, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге во вторник.
«Сегодня в Ровенской и Николаевской областях введен „красный“ уровень эпидпасности. На ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в „красную“ зону еще пяти областей: Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской. Также „красный“ уровень остается на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областей. Это уже будет 13 областей в „красном“ уровне эпидпасности», — сказал он.
Ляшко напомнил, что по опыту весенней волны пандемии COVID-19 средний срок пребывания региона в «красной» зоне составлял 37 дней.
Напомним, что в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания COVID-19, 734 человека умерли.
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