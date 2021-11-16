Получить обещанную тысячу, возможно, смогут не все украинцы

Украинцы, получившие с декабря две дозы вакцины от COVID-19, смогут получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений, сообщил Олег Устенко — советник президента Владимира Зеленского.

«Сейчас обсуждается механизм, каким образом это будет реализовано. Это позволит стимулировать вакцинацию. Стратегическая задача — выйти на 17 млн вакцинированных до конца года, что будет соответствовать среднему мировому показателю (около 40% вакцинированного населения — Ред.)», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Как уточнил советник главы государства, речь идет о вакцинированных в декабре.

По словам Устенко, украинцы получат указанные выплаты в виде сертификатов, которые можно будет использовать для сектора услуг. По его мнению, это позволит поддержать сектор услуг страны, на который во время пандемии коронавируса припадает основной удар.

«Широта использования сертификатов также обсуждается», — добавил он.

«В ближайшее время Министерство экономики представит соответствующие наработки в Верховной Раде, так как инициатива потребует изменений в госбюджет», — пояснил Устенко.

В свою очередь пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии «Стране» опроверг информацию о том, что 1000 гривен будут выдавать только тем украинцам, кто вакцинировался после 19 декабря.

«Тот, кто запустил эту информацию вроде бы уже извинился и забрал свои слова назад. Механизм выплаты объяснить не могу, он ещё прорабатывается. Но деньги будут выдаваться всем, кто прошёл полный курс вакцинации», - сказал Никифоров. Добавив, что выплата тысячи будет отличаться для тех, у кого есть «Дия» и у кого ее нет.

«В случае с теми, у кого «Дия» есть - все понятно. Это уже испробовали на тех карантинных восьми тысячах весной, это все проработано. А вот с теми, у кого «Дии» нет - это все ещё продумывается», - пояснил пресс-секретарь.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.