Зеленский пообещал каждому вакцинированному украинцу по 1000 гривен

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины.
Глава государства анонсировал новую программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики. Согласно ей, граждане, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить тысячу гривен через приложение «Дия». Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров и т.п. или купить билеты для путешествий внутри страны.
Программа будет запущена с 19 декабря. В этом году на неё будет выделено 3 млрд гривен и ещё столько же в следующем году.
Владимир Зеленский также рассказал о противодействии энергетическому кризису в Украине. Для этого были запущены два дополнительных блока - на Ровенской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен до конца ноября. Кроме того, в нашу страну направляется семь кораблей с углем, которого хватит до конца года. А при необходимости Украина приобретет достаточно угля, чтобы быть обеспеченным к завершению отопительного сезона, заверил глава государства.
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