Американский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer для детей

Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) разрешило экстренное использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Согласно сообщению на сайте ведомства, решение обосновано тем, что вакцина продемонстрировала 90,7% эффективности профилактики заболеваемости среди детей этой возрастной группы в результате продолжающегося исследования 4,7 тыс. детей в Соединенных Штатах, Финляндии, Польше и Испании.
В сообщении также говорится, что после исследования у 3,1 тыс. детей «серьезных побочных эффектов» обнаружено не было.
Отмечается, что детям в возрасте от пяти лет вакцину Рfizer следует вводить в двух дозах с интервалом в три недели. Доза вакцины должна составлять 10 микрограммов по сравнению с 30 микрограммами, используемыми для людей 12 лет и старше.
Согласно данным FDA, из 691 случая смерти от COVID-19 среди детей и подростков в возрасте до 18 лет, зарегистрированных в США по состоянию на 17 октября, 146 были связаны с детьми в возрасте от 5 до 11 лет.
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