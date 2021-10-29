Netflix показал трейлер второго сезона «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix представил на YouTube-канале официальный трейлер второго сезона сериала «Ведьмак», премьера которого запланирована на 17 декабря.
«Ведьмак» — адаптация цикла романов польского писателя Анджея Сапковского. Первый сезон сериала был основан на сборнике его рассказов «Последнее желание». В основу второго сезона легли книги «Кровь эльфов» и «Час Презрения», а также рассказы из сборника «Меч Предназначения».
Главные роли в сериале исполнили Генри Кавилл, Фрейя Аллен и Аня Чалотра. Шоураннером выступила Лорен Шмидт Хиссрич.
Сюжет посвящен ведьмаку Геральту, наемному охотнику за чудовищами, наделенному сверхспособностями, а действие сериала разворачивается в мире, где люди и монстры вынуждены делить территорию.
Первый сезон «Ведьмака» вышел в 2019 году. Сериал стал одним из самых популярных шоу на Netflix в США. За первые четыре недели его посмотрели 76 млн зрителей по всему миру.
Netflix уже продлил сериал на третий сезон. Создатели также анонсировали выход приквела «Ведьмак: происхождение» в 2022 году. Мини-сериал из шести эпизодов расскажет о том, что происходило за 1200 лет до событий «Ведьмака».
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