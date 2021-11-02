Введение накопительной пенсии потребует в первый год 22 млрд грн из бюджета

Введение накопительного уровня пенсионного обеспечения в первый год потребует дополнительных расходов из бюджета не менее 22 млрд грн, сообщила глава Министерства социальной политики Марина Лазебная со ссылкой на расчеты Министерства финансов.
«Одно из предложений Минфина — софинансирование накопительного уровня из ЕСВ и госбюджета по 1% в первый год введения такого уровня, по 1,5% во второй и по 2% в третий. И каждый процент, по их предложениям, обойдется в 22 млрд грн», — сообщила Лазебная на встрече с журналистами, сообщает Интерфакс-Украина.
Эта сумма рассчитана, исходя из проекции госбюджета на 2023 год и модели введения обязательного накопительного уровня для украинцев старше 55 лет, в том числе физлиц-предпринимателей и самозанятых лиц, уточнила министр соцполитики.
По словам Лазебной, обсуждается также возможность дополнительных добровольных взносов — на каждый дополнительный взнос налогоплательщика государство вносит равный взнос, но не более установленного лимита — 3% от средней заработной платы или около 5 тыс. грн. По мнению министра, это позволит стимулировать участников обязательного накопительного уровня инвестировать в будущую пенсию.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016