Введение накопительной пенсионной системы переносят

Министерство социальной политики предложило отсрочить внедрение второго накопительного уровня пенсионной системы на 1 год — до 1 января 2020 года. Об этом говорится в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно справедливого механизма начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», который есть в распоряжении Экономической правды.
На заседании правительства 14 ноября министр социальной политики Андрей Рева предложил внести соответствующие изменения.
Правительство окончательное решение не приняло, премьер Владимир Гройсман поручил его доработать в течение трех дней.
Напомним, во Всемирном банке также считают, что вводить накопительные пенсии в Украине с января 2019 года рано.
Отметим, что еще 11 октября 2017 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования на 2017-2018 годы.
По мнению Ревы, накопительная общеобязательная пенсионная система должна быть негосударственной, а взносы в нее должны платить работники, а не работодатели.
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