Войти
Кабмин не будет выделять деньги на поддержку бизнеса в «красных зонах»
официально
Кабмин не будет выделять деньги на поддержку бизнеса в «красных зонах»
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату
позиция
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Участница исследования вакцины Pfizer в США рассказала о нарушениях

371
Участница исследования вакцины Pfizer в США рассказала о нарушениях

Исследовательская организация Ventavia, проводившая испытания вакцины от коронавируса Pfizer в штате Техас осенью 2020 года, делала это с серьезными нарушениями. Об этом сообщает научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон.

Джексон заявила изданию, что компания фальсифицировала данные, сообщала участникам о получении ими реальной вакцины или плацебо, использовала недостаточно обученных сотрудников, а также медленно отслеживала нежелательные явления, о которых сообщалось во время основного исследования третьей фазы.

Брук Джексон, как следует из публикации, много раз сообщала руководству о том, что в лабораториях плохо организована работа, а безопасность пациентов и целостность данных вызывает опасения. Компания никак не реагировала, поэтому женщина сделала фото и записи нарушений. На кадрах были иглы, выброшенные в пластиковый пакет для биологических отходов вместо контейнера с острыми предметами, а также оставленные на виду упаковки вакцины с написанными на них идентификационными номерами участников испытаний.

Читайте также: Грета Тунберг призвала провести акции протеста в Глазго

На записях руководство объясняет госпоже Джексон, что компании не удалось подсчитать типы и количество ошибок, которые они обнаружили при изучении документов исследования для контроля качества.

Женщина подала жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). После этого ее уволили. Когда вакцину одобрили, участков Ventavia в отчете о местах испытания препарата не оказалось.

Pfizer
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 3 ноября 2021
Вторник, 2 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016