Участница исследования вакцины Pfizer в США рассказала о нарушениях

Исследовательская организация Ventavia, проводившая испытания вакцины от коронавируса Pfizer в штате Техас осенью 2020 года, делала это с серьезными нарушениями. Об этом сообщает научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон.
Джексон заявила изданию, что компания фальсифицировала данные, сообщала участникам о получении ими реальной вакцины или плацебо, использовала недостаточно обученных сотрудников, а также медленно отслеживала нежелательные явления, о которых сообщалось во время основного исследования третьей фазы.
Брук Джексон, как следует из публикации, много раз сообщала руководству о том, что в лабораториях плохо организована работа, а безопасность пациентов и целостность данных вызывает опасения. Компания никак не реагировала, поэтому женщина сделала фото и записи нарушений. На кадрах были иглы, выброшенные в пластиковый пакет для биологических отходов вместо контейнера с острыми предметами, а также оставленные на виду упаковки вакцины с написанными на них идентификационными номерами участников испытаний.
На записях руководство объясняет госпоже Джексон, что компании не удалось подсчитать типы и количество ошибок, которые они обнаружили при изучении документов исследования для контроля качества.
Женщина подала жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). После этого ее уволили. Когда вакцину одобрили, участков Ventavia в отчете о местах испытания препарата не оказалось.
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