Грета Тунберг призвала провести акции протеста в Глазго

Грета Тунберг призвала к проведению в Глазго, где проходят мероприятия 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), массовых акций протеста. Для успешного проведения подобных конференций необходимо «широкое общественное давление извне», заявила шведская экоактивистка в среду в Twitter.
«Присоединяйтесь к климатической манифестации в эту пятницу... и к климатическому маршу в субботу..., чтобы ваш голос был услышан. Вместе мы сильны», — заявила она.
Тунберг ранее назвала мировых лидеров, участвующих в конференции по климату, притворщиками, а сам форум провалом. По ее мнению, политики в принципе не способны справиться с проблемой изменения климата, и добиваться перемен решительными мерами должно общество, которое и станет двигателем перемен.
Всего в Глазго для участия в COP26 собралось свыше 25 тыс. человек из 196 стран, включая политиков, журналистов, представителей некоммерческих организаций и бизнеса, безопасность которых обеспечивают 10 тыс. полицейских. На COP26 подводятся итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием климатических договоренностей в Париже в 2015 году. Тогда на COP21 было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашаются цели сокращения выбросов парниковых газов, недопущения превышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принятия мер для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.
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