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Разумков рассказал, кто из депутатов станет членами его объединения

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Разумков рассказал, кто из депутатов станет членами его объединения

Членами межфракционного депутатского объединения «Разумная политика» станут 25 парламентариев, которые, в частности, не голосовали за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, сообщил экс-спикер.

«По состоянию на сегодняшний день это 25 коллег. Действительно, это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента во время голосования за мою отставку. Но я уверен, что это не предел, и люди будут присоединяться, люди будут понимать, куда нужно двигаться и выполнять наконец-то те обещания и придерживаться тех принципов, с которыми мы все шли», — сказал Разумков в эфире телеканала «Наш» в пятницу вечером.

Он подтвердил, что речь идёт, в частности, о таких народных депутатах, как Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько (все из фракции «Слуга народа»), внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую недавно исключили из рядов «Слуги народа» и член фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко.

«Какие-то фамилии уже появились в телеграмм-каналах, и это не ложь, это правда. Да, это Андрей Николаенко, ещё есть коллеги из «Батькивщины», есть внефракционные и есть «слуги народа»: Мокан, Яковлева... Много коллег, я могу всех назвать, но скоро появится в публичной плоскости всё... Это также (Оксана) Дмитриева (замглавы комитета ВР по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования — Ред.), (Роман) Соха (член комитета по вопросам цифровой трансформации — Ред.), (Михаил) Крячко (руководитель комитета по вопросам цифровой трансформации — Ред.), — уточнил Разумков.

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Ранее стало известно, что бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение «Разумная политика».

Дмитрий Разумков, Разумная политика
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