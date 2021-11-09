Сенаторы США инициировали новые санкции против «Северного потока 2»

Шесть американских сенаторов выступили за внесение поправки в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, предусматривающей санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG.
«С тех пор, как администрация Байдена отказалась ввести обязательные санкции Конгресса в отношении „Северного потока 2 “ в начале этого года, Россия сократила транзит газа через Украину и сосредоточила войска и военную технику на украинской границе. ...До тех пор, пока администрация будет продолжать игнорировать двухпартийную волю Конгресса, мы будем продолжать продвигать законодательство, которое защищает наших союзников и интересы в Европе, одновременно противодействуя проектам пагубного влияния Кремля», — говорится в заявлении высокопоставленного члена комитета Сената по иностранным делам Джима Риша, опубликованном на сайте комитета.
Предлагаемая поправка вводит обязательные санкции в отношении оператора проекта «Северный поток 2» — Nord Stream 2 AG.
Внесение поправки инициировали сенаторы -республиканцы Джим Риш, Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон и Тед Круз.
Администрация Байдена ранее в этом году ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших «Северный поток 2», но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Вашингтона с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект. В связи с этим США оставили в силе отвод от санкций в отношении этой компании.
Республиканцы, равно как и многие демократы в США, обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.
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