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Еще две страны ЕС оставили возможность въезда для вакцинированных украинцев

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Еще две страны ЕС оставили возможность въезда для вакцинированных украинцев

Граждане Украины, получившие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19, смогут въезжать во Францию и Словакию при наличии подтверждающих документов, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, прошедших полный курс вакцинации», — написал Кулеба в Twitter.

Позже он добавил: «Словакия осталась открытой для путешествий украинцев, прошедших полный курс вакцинации».

Таким образом, количество стран ЕС, оставивших возможность въезда для вакцинированных граждан Украины, достигло 12.

Все условия въезда доступны на сайте Консульской службы Украины: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

По словам министра, украинское внешнеполитическое ведомство продолжает работать с партнерами в ЕС, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для граждан Украины.

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Как сообщалось, ранее о сохранении возможности въезда для украинцев сообщили Кипр, Хорватия, Эстония, Нидерланды, Чехия, Австрия, Дания, Бельгия, Ирландия и Швеция.

ЕС, Дмитрий Кулеба
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