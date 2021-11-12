NASA займется изменением траектории астероидов

NASA заканчивает подготовку к миссии, целью которой является изменение траектории полета астероида, этот проект называется DART (Double Asteroid Redirection Test, то есть тестирование перенаправления двойного астероида). Тестовый полет космического аппарата DART запланирован на 23 ноября. Аппарат должен столкнуться с двойным астероидом Дидим, изменив его орбиту и траекторию полета. В случае успеха в будущем такого рода системы могут использоваться для перенаправления астероидов, которые угрожают Земле.

Система DART разрабатывается NASA совместно с лабораторией прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Изначально запуск был запланирован еще на 2020 год, но в итоге был перенесен на 2021-й. Аппарат должен быть запущен 23 ноября, а столкновение с астероидом Дидим запланировано на октябрь 2022 года. DART должен совершить столкновение с Диморфосом — меньшим из двух астероидов, составляющих Дидим. Диморфос, диаметр которого около 160 м, выполняет в этой системе роль спутника, вращающегося вокруг более крупного астероида. Столкновение DART с Диморфосом на скорости 6,6 км/с приведет к небольшому изменению собственной скорости и орбитального периода астероида. Ученые считают, что в случае с астероидами, движущимися к Земле, таких изменений при своевременном воздействии будет достаточно для предотвращения столкновения.

Миссия DART — часть более широкого проекта AIDA (Asteroid Impact and Deflection Assessment, то есть оценка воздействия на астероид и его отклонения). Второй частью проекта является запуск Европейским космическим агентством космического аппарата «Гера» — он должен изучить последствия воздействия DART на Дидим. Его запуск запланирован на октябрь 2024 года.