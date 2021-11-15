Зеленский присвоил пятому катеру типа «Island» имя погибшего прапорщика

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил патрульному катеру типа «Island» под бортовым номером Р194 имя Героя Украины прапорщика Вячеслава Кубрака.
Указ № 581/2021 обнародован на сайте главы государства.
В тексте подчеркивается, что имя Кубрака присваивается катеру «с целью увековечения памяти о Герое Украины прапорщике Вячеславе Кубраке, его мужестве и героизме, несгибаемости духа, проявленных во время защиты независимости и территориальной целостности Украины», а также с учетом образцового выполнения возложенных задач личным составом 30 дивизиона надводных кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Вячеслав Кубрак — военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Ранее нес службу в 36-й отдельной бригаде береговой обороны, которая дислоцировалась в Крыму. После оккупации полуострова вышел на материковую часть Украины, с 2014 года нес службу в зоне проведения АТО/ООС. 8 октября 2019 года во время выполнения боевого задания по проведению инженерной разведки в зоне боев получил минно-взрывное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
11 октября 2019 года скончался в Областной клинической больнице им. Мечникова в г. Днепр.
Катер «Вячеслав Кубрак» стал пятым патрульным катером типа «Island» в составе ВМС ВСУ. Предыдущие четыре катера получили названия «Старобельск», «Славянск», «Сумы» и «Фастов».
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