Европа согласовала пятый пакет санкций против Беларуси

Пятый пакет санкций против властей Беларуси согласован и будет введен в действие в ближайшие дни. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Мы договорились принять новый пакет санкций, пятый по счету, который будет финализирован в ближайшие дни», — сказал он.
Кроме этого, Боррель подтвердил, что главы МИД приняли решение расширить санкции против Беларуси, теперь они будут распространяться на организаторов притока мигрантов в ЕС. Он также добавил, что мигранты, которые придут с территории Беларуси, должны получить гуманитарную помощь, а те, кто не смогут подтвердить статус беженца, «должны быть отправлены в страны их отбытия».
Напомним, с началом миграционного кризиса на белорусско-польской границе Евросоюз начал обсуждать санкции против Беларуси, обвиняя Минск в намеренной доставке беженцев к пограничным пунктам.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность введения масштабных санкций в отношении белорусских чиновников, сирийской авиакомпании Cham Wings и гостиницы в столице Беларуси «Минск». Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о возможности введения санкций в отношении авиакомпаний третьих стран, которые способствуют переправке мигрантов в Беларусь.
В свою очередь министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени заявил, что согласованные странами ЕС санкции против Беларуси включают разрыв лизинговых контрактов с компанией «Белавиа».
«Контракты, в соответствии с которыми самолеты предоставлены в лизинг „Белавиа“, по сути будут разорваны, — сказал он в понедельник. — Самолеты будет необходимо вернуть, а в противном случае, полагаю, предстоит судебное разбирательство».
В лизинге находится больше половины воздушного парка «Белавиа». По словам Коувени, через ирландские компании белорусский авиаперевозчик взял в лизинг 17 самолетов.
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