США отправили в Украину еще два патрульных катера класса Island

Власти США предоставили Украине два американских патрульных катера класса Island. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба посольства США в Украине.
«Эти катера являются частью помощи в сфере безопасности объемом около $2,5 млрд, которую США предоставляют Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ее ВМС с НАТО», — говорится в сообщении.
Как проинформировали в пресс-службе Министерства обороны Украины, катера проходили в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение. «Это катера Береговой охраны США, которые в дальнейшем расширят боевые возможности ВМС Украины в Азово-Черноморском регионе», — сообщили в Минобороны.
Ранее посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова сообщила, что в ноябре украинский флот получит три катера класса Island.
В 2018 году Украина уже получила два таких катера, которые носят названия «Славянск» и «Старобельск».
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