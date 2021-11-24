В Украине стало больше «оранжевых» областей

В Украине на 23 ноября в «желтой» зоне карантина находится только Тернопольская и Кировоградская области, свидетельствуют данные Минздрава.
В «оранжевой» зоне увеличилось количество областей. В настоящее время в этой зоне четыре области: Черновицкая (начиная с сегодня), Харьковская, Закарпатская, Полтавская области.
Красному уровню эпидемической опасности соответствует Киев и 18 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская, Винницкая.
При этом во Львовской и Луганской областях стабилизировались эпидемические показатели.
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