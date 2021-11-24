Войти
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным
соседи
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным
РФ обвинила Германию и Францию в «потакании» Украине
мирный процесс
РФ обвинила Германию и Францию в «потакании» Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

кино
RSS

Очередной южнокорейский сериал возглавил рейтинг Netflix

349
Очередной южнокорейский сериал возглавил рейтинг Netflix

Южнокорейский мини-сериал «Зов ада» занял первое место в еженедельном рейтинге популярных сериалов на стриминговой платформе Netflix, опередив по совокупному времени просмотра прежнего лидера — «Игру в кальмара», также снятую в Южной Корее. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

По его данным, общее время просмотра сериала «Зов ада» превысило 43,5 млн часов за три дня с момента его показа на Netflix 19 ноября.

Как сообщает Yonhap, «Зов ада» вошел в десятку лучших сериалов в 71 стране, а также возглавил список в 12 государствах за данный период.

Отмечается, что на прошлой неделе Netflix начал публиковать еженедельные списки самых популярных сериалов платформы. При этом время просмотра предыдущего лидера рейтингов сериала «Игра в кальмара» составило 30,4 млн часов за отчетную неделю с 15 по 21 ноября.

Читайте также: Эксперты описали позитивный сценарий повсеместного внедрения ИИ

Режиссером сериала выступил Ён Сан Хо, ранее снявший хоррор «Поезд в Пусан». В новом сериале рассказывается об отдельных людях, которые начинают получать предсказания с точной датой своей смерти. В назначенную дату их забирают в ад сверхъестественные существа.

Netflix, Зов ада
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 24 ноября 2021
Вторник, 23 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016