Очередной южнокорейский сериал возглавил рейтинг Netflix

Южнокорейский мини-сериал «Зов ада» занял первое место в еженедельном рейтинге популярных сериалов на стриминговой платформе Netflix, опередив по совокупному времени просмотра прежнего лидера — «Игру в кальмара», также снятую в Южной Корее. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

По его данным, общее время просмотра сериала «Зов ада» превысило 43,5 млн часов за три дня с момента его показа на Netflix 19 ноября.

Как сообщает Yonhap, «Зов ада» вошел в десятку лучших сериалов в 71 стране, а также возглавил список в 12 государствах за данный период.

Отмечается, что на прошлой неделе Netflix начал публиковать еженедельные списки самых популярных сериалов платформы. При этом время просмотра предыдущего лидера рейтингов сериала «Игра в кальмара» составило 30,4 млн часов за отчетную неделю с 15 по 21 ноября.

Режиссером сериала выступил Ён Сан Хо, ранее снявший хоррор «Поезд в Пусан». В новом сериале рассказывается об отдельных людях, которые начинают получать предсказания с точной датой своей смерти. В назначенную дату их забирают в ад сверхъестественные существа.