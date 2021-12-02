Послы G7 призвали как можно быстрее выбрать руководителя САП

Послы стран «Большой семерки» (G7) в Украине призвали конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) без промедлений завершить конкурсный отбор.
«Послы G7 призывают комиссию, избирающую нового специализированного антикоррупционного прокурора, завершить свою важную функцию и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания нового руководителя САП в полной прозрачности», — сообщается на странице послов G7 в Украине в Twitter.
«Независимые антикоррупционные институты, включая независимого специализированного антикоррупционного прокурора, остаются решающими для устойчивости и процветания Украины, а также для уменьшения вредного влияния олигархов на украинскую экономику и политику», — подчеркивают послы.
Как сообщалось, конкурс по избранию руководителя САП находится на финальной стадии. Планировалось, что после практического задания на профессиональную компетентность на текущей неделе состоится завершающее конкурс собеседование двух претендентов на эту должность, но оно было перенесено.
На должность руководителя САП претендуют уже только два кандидата — детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что надеется на избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до конца текущего года.
Очередное заседание комиссии запланировано на четверг, 2 декабря.
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