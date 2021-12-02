Лукашенко заявил, что сам писал новую Конституцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об окончательном проекте обновленной конституции страны, который, как ожидается, будет опубликован до конца этого года. По его словам, он писал ее сам, потому что понимает, какие полномочия ему нужны как президенту, «чтобы удержать страну». По новой конституции, президент, как и сейчас, будет формировать правительство, и «сильная президентская власть останется».

«Сейчас он (проект) у меня на столе. Сейчас я сижу и смотрю. И каждую строчку, как это было прежде. Конституция — я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, я — президент — какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну. И сейчас я смотрю, потому что мне ее выносить на референдум. Сейчас мы ее опубликуем, около месяца»,— сказал Лукашенко в интервью «РИА Новости».

По словам президента Беларуси, проект будет опубликован через «недели две», до Нового года, а референдум по ней планируется провести в 20-х числах февраля. «Но если вы нас не поставите перед введением какого-то чрезвычайного положения. Но это из области фантастики»,— добавил он.

О концепции нового главного закона страны Лукашенко сказал, что по нему «президент, как и сегодня, будет формировать правительство, он будет главой государства, и сильная президентская власть остается». При этом он отметил, что укрепление структуры власти являются главным, но не единственным смыслом новой конституции.