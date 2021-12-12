Зеленский призывает уволить замглавы МВД Гогилашвили

Президент Украины Владимир Зеленский призвал уволить с занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Об это он написал в соцсетях.

«Демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства. В частности, без равенства тех, кто занимает какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и в праве на уважение», — отметил Зеленский.

По его мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция.

«Прошу министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем. Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств», — написал Зеленский.

Ранее в Youtube появилось видео, на котором Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

На сайте МВД указано, что Гогилашвили родился в 1973 году в Грузии. В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности «Учет и налогообложение», в 2020 году закончил этот же университет по специальности «Право». В 2019-2019 гг работал социальным работником международной общественной организации «Центр здоровой молодежи» (Киев).