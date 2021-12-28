ГБР начало два уголовных дела на экс-замглавы МВД Гогилашвили

Государственное бюро расследований начало два досудебных расследования по фактам возможного совершения бывшим заместителем министра внутренних дел Украины Гогилашвили уголовных правонарушений, сообщил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«По инициативе МФО „Разумная политика“ Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области», — написал Разумков в соцсети Facebook.
Он добавил, что Офис генерального прокурора приобщил обращение МФО о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа в соответствующее уголовное дело.
Как сообщалось, в субботу в Youtube появилось видео, на котором Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.
Гогилашвили позже извинился «за свою излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.
Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что считает, что на инцидент с участием заместителем министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция — увольнение.
13 декабря Кабинет министров Украины уволил Гогилашвили по собственному желанию.
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