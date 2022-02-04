Зеленский обсудил с представителями ІТ-индустрии запуск «Дия Сити»

Президент Украины Владимир Зеленский провел с представителями ІТ-индустрии встречу, на которой обсуждались насущные вопросы развития индустрии и запуска специального правового и налогового режима «Дия City», запланированного на 8 февраля текущего года, сообщает пресс-служба главы государства.
«Мы очень хотим построить цифровое государство. И нам это удается», — заявил президент и добавил, что государство будет оказывать всестороннюю поддержку ІТ-индустрии.
Он ответил на вопросы представителей IT-индустрии, в частности, относительно налогов и развития образования, и выслушал их предложения, которые способствовали бы развитию отрасли.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в свою очередь подчеркнул, что перед стартом «Дия City» было важно провести встречу с представителями украинских компаний, которые генерируют рабочие места.
«Мы еще раз подтверждаем на самом высоком государственном уровне, что этот проект создан для помощи IT-отрасли, и он будет развиваться», — сказал он.
Как сообщалось, 14 декабря 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект № 5376 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине», который регулирует налоговые условия специального правового режима «Дия City».
«Дия City» — это специальный правовой и налоговый режим для IТ, который предполагает комплекс мер по стимулированию развития индустрии высоких технологий.
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