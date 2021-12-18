Зеленский подписал закон о «Дия City»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о стимулировании развития цифровой экономики в Украине» № 1946-ІХ, который Верховная Рада приняла 14 декабря 2021 года.
Как сообщает пресс-служба главы государства, этот документ устанавливает специальные условия налогообложения резидентов «Дия City», функционирование которых определено законом «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» № 1667-IX, принятым в июле этого года.
«Такие условия должны стимулировать деятельность компаний, работающих в области информационных технологий, в частности путем установления эффективного уровня налоговой нагрузки для содействия детенизации расчетов в сфере оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ІТ-компаний на внешнем рынке», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что законом предусматривает ряд особенностей налогообложения резидентов «Дия City», в частности, возможность уплаты налога на прибыль предприятий на особых условиях — по принципу налога на выведенный капитал; налогообложение налогом на доходы физических лиц доходов специалистов — резидентов «Дия City» в виде заработной платы, вознаграждения за гиг-контрактом, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и перехода прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают эквивалент 240 тыс. евро в год; уплату единого социального взноса резидентом «Дия City» (если он отвечает установленным требованиям) в размере минимального страхового взноса на сумму начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам.
Условия налогообложения «Дия City» будут действовать в течение 25 лет и будут распространены на всех работников компаний-резидентов.
«Внедрение положений закона обеспечит действенные стимулы для активного развития информационных технологий и инноваций в Украине, увеличения инвестиций в ІТ-индустрию и создания новых рабочих мест», — добавляют в Офисе президента.
Как сообщалось, 14 декабря Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект № 5376 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине», который регулирует налоговые условия специального правового режима «Дия City».
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