Apple позволила пользователям выбирать наследников своих данных

Компания Apple выпустила обновление iOS 15.2 для iPhone, которое включает в себя множество новых функций. Одна из них — возможность выбирать наследников своих цифровых данных, о которой стало известно еще в ноябре этого года.
Как сообщает The Verge, программа называется Digital Legacy («Цифровое наследие»), она позволяет пользователям назначать наследников, которые получат доступ к iCloud в случае их смерти.
Кроме того, появились и другие нововведения: отчет о конфиденциальности в «Настройках», который показывает то, как часто приложения получали доступ к данным геолокации, фотографиям, камере и контактам, а также то, с какими сайтами они связаны.
В США также появилась функция, которая сканирует в iMessages сообщения, отправленные детям, выявляя возможные обнаженные снимки взрослых. Она является частью мер, которые Apple предприняла для борьбы с сексуальным насилием.
Еще одна новая программа сканирует устройство и сообщает владельцу, какие его части были заменены и использовались ли при этом оригинальные запчасти.
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