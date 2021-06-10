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Задолженность по выплате больничных достигла 3 миллиардов

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Задолженность по выплате больничных достигла 3 миллиардов

Задолженность по выплате больничных в Украине сейчас составляет около 3 млрд гривен, заявил первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик на пресс-конференции, сообщает «Укринформ».

«На сегодняшний день это около 3 млрд гривен», — сказал он, комментируя объем задолженности по листам временной нетрудоспособности.

По словам министра, Кабмин принял решение о выделении средств для Фонда соцстрахования, и после проведения всех необходимых бюджетных процедур они будут перечислены на погашение задолженности.

В Минсоцполитики сказали, что такая задолженность связана со вспышкой заболеваемости COVID-19, когда в конце прошлого года в два раза увеличилось количество листов временной нетрудоспособности и продолжительность пребывания на больничном.

По словам чиновника, запуск электронного больничного позволит ускорить выплату.

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Напомним, что Фонд социального страхования заявляет, что выплачивает больничные и декретные в полном объеме, но есть задержки в сроках финансирования. Впоследствии в Фонде социального страхования объяснили, что задержки с выплатами больничных возникают, поскольку темпы расходов превышают темпы роста доходов от доли единого социального взноса.

больничный
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