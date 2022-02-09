Пациенты с симптомами простуды или COVID-19 могут открывать е-больничный дистанционно

Пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или COVID-19 могут открыть электронный больничный дистанционно без визита к врачу, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Пациенты, имеющие проявления гриппа, острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, или острого респираторного заболевания, могут открыть электронный больничный без визита к врачу», — сказал он на брифинге в среду.
Ляшко сообщил, что это предусмотрено приказом Минздрава № 233 «Об особенностях формирования медицинских выводов в отдельных случаях», который уже зарегистрирован Минюстом.
Министр пояснил, что при наличии симптомов указанных заболеваний пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по лечению. По результатам такой консультации врач может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до пяти дней, которое является основанием для открытия е-больничного.
«Если болезнь будет продолжаться дольше, пациент должен обратиться к врачу на личное освидетельствование для продления срока своей нетрудоспособности путем создания нового медицинского заключения», — сказал Ляшко.
Такой подход значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными COVID-19, пояснил глава Минздрава.
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