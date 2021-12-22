Ученые определили инкубационный период штамма омикрон

Развитие симптомов у человека, инфицированного омикрон-штаммом коронавируса, может быть менее длительным, чем при предыдущих вариантах, сообщает NBC News.

Как отмечает СМИ со ссылкой на ученых, инкубационный период «омикрона» обычно составляет от трех дней, а иногда максимум неделю. Такие выводы основываются на мнении, что «цель» нового штамма — заразить как можно больше людей.

«Вот почему распространение болезни происходит гораздо быстрее», — сказала Анита Гупта, анестезиолог и врач интенсивной терапии из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса. Она уточнила, что на инкубационный период влияют ряд факторов, включая возраст, наличие хронических заболеваний и прививки от COVID-19.

Напомним, что новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.