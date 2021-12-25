Британский врач назвал специфические симптомы омикрон-штамма у привитых

У омикрон-штамма коронавируса есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у привитых. Об этом эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор рассказал газете Express.

По словам Спектора, в целом для COVID-19 характерны высокая температура, продолжительный кашель и изменение или потеря вкусов и обоняния. Но омикрон-штамм отличается рядом других проявлений.

Так, у привитых пациентов, которые заразились омикроном, наблюдались тошнота и потеря аппетита, говорит эпидемиолог. Температура у них была невысокая, также пациенты жаловались на головную боль и боль в горле. Помимо этого, у некоторых была рвота.

Ранее британские ученые в той же газете Express перечислили симптомы омикрон-штамма. Помимо «классических» симптомов (утомляемость, повышенная температура и насморк), заболевшие омикрон-штаммом жаловались на потерю аппетита.

Штамм омикрон выявили в конце ноября в ЮАР и Ботсване. С тех пор он распространился по миру. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), штамм омикрон обнаружен уже в 106 странах мира. В организации предупредили о его более высокой заразности по сравнению с предыдущим штаммом дельта.