Меркель и Джонсон поздравили Горбачева с 90-летием

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила экс-президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт.
«Я бы хотела в этот день еще раз поблагодарить вас за личный вклад в мирное преодоление холодной войны и в единство Германии», — сказала Меркель.
Канцлер отметила приверженность Горбачева дружественным отношениям между Россией и Германией, а также пожелала ему крепкого здоровья и личного благополучия.
Бывшего советского лидера также поздравил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его письмо опубликовало в Telegram британское посольство в Москве.
«В это непростое время, когда странам как никогда важно объединиться и работать сообща, чтобы не замкнуться внутри себя, ваша неутомимая приверженность открытию советского общества продолжает служить примером для всех нас», — написал он.
Джонсон подчеркнул, что он лично и весь британский народ продолжают восхищаться мужеством Горбачева и его высокими моральными качествами. В завершение он пожелал политику крепкого здоровья.
Ранее с 90-летием Горбачева поздравил президент РФ Владимир Путин. В своем обращении он назвал бывшего президента СССР неординарным человеком и выдающимся политическим деятелем, который оказал существенное влияние на ход истории страны и всего мира.
Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года. В марте 1985 года он стал генеральным секретарем ЦК КПСС, в марте 1990 года избран президентом СССР. За время своей политической карьеры Горбачев стал инициатором перестройки и череды реформ, которые привели к полному изменению государственной системы управления. В 1990 году он получил Нобелевскую премию мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».
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