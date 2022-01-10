США не согласились ограничить прием новых стран в НАТО

Власти США не согласны с ограничениями на прием новых стран в НАТО. Об этом заявила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвященных вопросам гарантий безопасности.
«Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса», — сказала она.
Шерман подчеркнула, что США не намерены принимать каких-либо решений по ситуации в Украине без предварительных консультаций с руководством нашей страны.
Американская делегация также заявила, что Вашингтон открыт к обсуждению вопросов размещения ракет в Европе. «Мы ясно заявили, что США открыты обсуждать будущее конкретных ракетных систем в Европе в свете прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказала Шерман.
Напомним, Министерство иностранных дел России в середине декабря 2021 года передало США и НАТО, а потом опубликовало проекты договоров о стратегической безопасности. Москва предлагала исключить расширение НАТО на восток, в частности не включать Украину в члены альянса. В документе также были предложения о запрете на размещение военных баз на территории бывшего СССР и размещение ядерного оружия за пределами национальной территории.
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