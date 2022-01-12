США снова заявили России о праве каждой страны выбирать свой собственный путь

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на заседании Совета Россия — НАТО в среду заявила о праве каждой страны выбирать свой собственный путь. Соответствующее сообщение она опубликовала в Twitter.
«На сегодняшнем заседании Совета Россия — НАТО я подтвердила основополагающие принципы международной системы и европейской безопасности: каждая страна имеет суверенное право выбирать свой собственный путь», — отметила Шерман.
Первая за два с половиной года встреча совета Россия — НАТО прошла сегодня в Брюсселе. Переговоры начались в 10 часов утра по местному времени и длились дольше запланированного - больше 4 часов. Встреча продолжила переговоры России и США по «гарантиям безопасности», которые состоялись 9-10 января в Женеве.
Завтра состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по «гарантиям безопасности». Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016