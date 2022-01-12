США снова заявили России о праве каждой страны выбирать свой собственный путь

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на заседании Совета Россия — НАТО в среду заявила о праве каждой страны выбирать свой собственный путь. Соответствующее сообщение она опубликовала в Twitter.

«На сегодняшнем заседании Совета Россия — НАТО я подтвердила основополагающие принципы международной системы и европейской безопасности: каждая страна имеет суверенное право выбирать свой собственный путь», — отметила Шерман.

Первая за два с половиной года встреча совета Россия — НАТО прошла сегодня в Брюсселе. Переговоры начались в 10 часов утра по местному времени и длились дольше запланированного - больше 4 часов. Встреча продолжила переговоры России и США по «гарантиям безопасности», которые состоялись 9-10 января в Женеве.

Завтра состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по «гарантиям безопасности». Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.