В РФ жалуются на «твердолобую» позицию США по Украине

США сохраняют твердую позицию по Украине, не хотят обсуждать без Киева тему вступления страны в НАТО, сообщил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам. Ранее он заявил, что России нужен конкретный ответ на озабоченности, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО, увиливания неинтересны.
«Из сопряженных аспектов можно отметить (США — ред.) их твердолобую позицию по Украине. Мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем», — сказал источник.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о «гарантиях безопасности», после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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