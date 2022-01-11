В РФ жалуются на «твердолобую» позицию США по Украине

США сохраняют твердую позицию по Украине, не хотят обсуждать без Киева тему вступления страны в НАТО, сообщил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам. Ранее он заявил, что России нужен конкретный ответ на озабоченности, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО, увиливания неинтересны.

«Из сопряженных аспектов можно отметить (США — ред.) их твердолобую позицию по Украине. Мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем», — сказал источник.

Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о «гарантиях безопасности», после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.