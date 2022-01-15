СМИ узнали о планах США подготовить украинских военных в трех странах НАТО

Власти США рассматривают возможность оказания помощи «украинским повстанцам» в случае вторжения России в Украину. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации.
По данным газеты, в рамках оказания помощи Киеву Вашингтон может организовать подготовку украинских бойцов на территории трех стран из восточного фланга НАТО — Польши, Румынии и Словакии.
Как сообщили собеседники издания, США и их союзники по НАТО намерены оказать Украине материально-техническую поддержку и поставить оружие. Кроме того, говорят они, Вашингтон и другие члены Североатлантического альянса обеспечат поставки в Украину медицинского оборудования и услуг, а также будут готовы предоставить убежище в случае наступления России.
По информации NYT, которая ссылается на высокопоставленных сотрудников администрации президента США Джо Байдена, в случае эскалации ситуации военную помощь Украине намерены оказывать Минобороны и ЦРУ, причем от Пентагона она будет поступать открыто, а от разведуправления — тайно.
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