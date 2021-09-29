Зеленский поздравил Андрея Шевченко с 45-летием

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко с днем рождения.

«Он вошел в топ-100 лучших игроков XX века. Он творил чудеса на поле под номером 7, а в новейшей истории нашего футбола стал номером один. Первый украинец, который выиграл Лигу чемпионов. Первый украинец, который во времена независимости получил «Золотой мяч», — написал президент на своей странице в Facebook.

Также Зеленский отметил, что Шевченко — первый тренер, который вывел сборную Украины в плей-офф чемпионата Европы.

«Андрей Шевченко. Для молодого поколения игроков — Андрей Николаевич. Для обычных болельщиков — просто Шева. И сегодня ему 45! В футболе — это только 1-й тайм. Желаю, чтобы и дальнейшая игра была так же полна успехов, складывалась в твою пользу, а следовательно — на радость всем нам и во славу всей Украине», — пожелал Зеленский.