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Андрей Шевченко официально возглавил итальянскую «Дженоа»

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Андрей Шевченко официально возглавил итальянскую «Дженоа»

Экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко возглавил клуб итальянской серии А «Дженоа».

«Genoa CFC объявляет, что Андрей Шевченко достиг соглашения с 777 Partners (американская инвестиционная компания, недавний собственник клуба — Ред.) и будет руководить „грифонами“ до 30 июня 2024 года», — говорится в сообщении на сайте клуба.

По данным итальянских СМИ, помощниками Шевченко станут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини, также помогавшие ему в сборной Украины.

После 12 туров серии А «Дженоа» занимает 18-е место с девятью очками.

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Шевченко в качестве игрока в 1994-2012 годах выступал за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси». Является обладателем титула «Золотой мяч» в 2004 году. Герой Украины.

Возглавлял сборную Украины в 2016-2021 гг., с которой вышел в ¼ финала Чемпионата Европы 2020.

Андрей Шевченко
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