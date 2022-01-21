В Кривом Роге зарегистрировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Кривом Роге (Днепропетровская обл.) утром в пятницу, сообщается на сайте Главного центра специального контроля.

«По классификации землетрясение относится к ощутимым, чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом — только в благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть посильнее — на верхних этажах», — говорится в сообщении.

Как отмечается, землетрясение произошло в 6:17 утра. Его источник находился в районе Верабово на северо-западной окраине города на глубине 5 км.

В Главном центре специального контроля сообщили, что на территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения были зарегистрированы 29 июля 2017 года и 23 июня 2013 года с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно.