Страны Балтии передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты

Литва, Латвия и Эстония в рамках военной помощи предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin, сообщает пресс-служба министерства обороны Литвы.

«Литва и Латвия предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger, а Эстония — противотанковые ракеты Javelin. Эта поддержка усилит оборонные военные силы Украины. Поддержка оказывается после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам», — говорится в сообщении.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас также выразил надежду, что «Украине не придется пользоваться переданным вооружением».

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация США разрешила странам Балтии поставить в Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства.