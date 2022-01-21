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Страны Балтии передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты

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Страны Балтии передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты

Литва, Латвия и Эстония в рамках военной помощи предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin, сообщает пресс-служба министерства обороны Литвы.

«Литва и Латвия предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger, а Эстония — противотанковые ракеты Javelin. Эта поддержка усилит оборонные военные силы Украины. Поддержка оказывается после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам», — говорится в сообщении.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас также выразил надежду, что «Украине не придется пользоваться переданным вооружением».

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Ранее в СМИ появилась информация, что администрация США разрешила странам Балтии поставить в Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства.

Литва, Латвия, Эстония, Javelin, Stinger
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