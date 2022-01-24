СМИ сообщили о нежелании Германии отключать Россию от SWIFT

«Оппозиция во главе с Германией» в рамках обсуждения возможных санкций против России сняла c рассмотрения вопрос об отключении страны от SWIFT. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломата в Евросоюзе.
«В то время как газ и нефть рассматриваются в качестве возможных рычагов давления России, один дипломат из ЕС заявил, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платежной системы SWIFT», — пишет издание.
Ранее о том, что Соединенные Штаты и страны ЕС отказались рассматривать возможность отключения России от системы SWIFT, сообщало немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. Они отмечали, что этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не будут доминировать страны Запада.
В то же время издание The Telegraph сообщило, что британский премьер-министр Борис Джонсон поддерживает идею отключения России от системы SWIFT. Кроме того, по данным издания, он не исключает и введение санкций против газопровода «Северный поток-2».
Угрозы новых санкций против России со стороны европейских государств начали появляться с осени прошлого года, когда западные СМИ и официальные лица сообщили о подготовке российского вторжения в Украину.
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