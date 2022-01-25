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Эксперты прогнозируют рост заболевания коронавирусом до 45 тысяч случаев в сутки

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Эксперты прогнозируют рост заболевания коронавирусом до 45 тысяч случаев в сутки

Эксперты Киевской школы экономики (KSE) прогнозируют увеличение количества заболеваний штаммом «Омикрон» до 45 тыс. случаев в сутки, в случае развития «среднего сценария» течения болезни в Украине.

Об этом сообщили эксперты KSE на еженедельном онлайн брифинге во вторник.

«По оценкам Киевской школы экономики, за средним сценарием, мы ожидаем вдвое больший пик по количеству выявленных случаев в текущей „Омикрон“-волне. Это означает, что в среднем за сутки мы можем иметь до 45 тыс. случаев заражения», — сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

Он подчеркнул, что смертность от штамма «Омикрон» в три раза менше, чем от штамма «Дельта».

«За средним сценарием, мы жидам что пиковое значение смертности будет на треть меньше чем при „Дельта“-волне. Это означает, что за день в Украине может быть в среднем до 450 умерших», — прогнозирует Ганиченко.

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В свою очередь, аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Екатерина Кузьминова сообщила, что эпицентром вспышки штамма «Омикрон» являются западные регионы Украины.

«В Ивано-Франковской области уровень госпитализации более чем вдвое больше чем в среднем по всей стране. В соседних с ней областях также уровень относительно выше, чем средние показатели», — сообщила Кузьминова.

KSE, омикрон
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